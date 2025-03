Kretzschmar wird Bürgermeister in Zehdenick - vor AfD-Mann

Alexander Kretzschmar hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Zehdenick gewonnen (Archivbild).

Zehdenick - Der parteilose Einzelkandidat Alexander Kretzschmar wird Bürgermeister in Zehdenick. Der Polizist gewann die Stichwahl gegen AfD-Kandidat René Stadtkewitz mit 63 Prozent, während Stadtkewitz auf 37 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,7 Prozent nach 72,6 Prozent im ersten Durchgang. Kretzschmar wirbt für eine Verwaltung, die sich stark für die Bürger einsetzt, und für den Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche.

Im ersten Durchgang knapp vor AfD-Kandidat

Beim ersten Wahl-Durchgang im Februar lag Kretzschmar mit 37,5 Prozent knapp vor Stadtkewitz mit 37,3 Prozent. Stadtkewitz war früher CDU-Abgeordneter in Berlin und brach 2010 mit den Christdemokraten. Er gründete die Partei Die Freiheit, deren Bundesvorsitzender er bis 2013 war. 2024 wurde er AfD-Mitglied. Er wäre der aktuell einzige hauptamtliche Bürgermeister in Brandenburg geworden, da Jüterbogs Stadtoberhaupt Arne Raue (AfD) in den Bundestag gewechselt ist.

Bürgermeister Halle trat 2024 zurück

Der bisherige Bürgermeister der 14.000-Einwohner-Stadt im Landkreis Oberhavel, Lucas Halle (SPD), war im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. „Momentan habe ich leider nicht die nötige Kraft, um die Stadt so zu vertreten, wie es in diesen herausfordernden Zeiten erforderlich ist“, schrieb er damals bei Instagram. Mit 24 Jahren war er 2022 der jüngste hauptamtliche Bürgermeister in Deutschland.