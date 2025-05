Mehr Patienten sollte die Teilnahme an klinischen Studien angeboten werden - das ist eine Forderung der Veranstalter des Krebskongresses Yes!con. So sollen sie von neuen Medikamenten profitieren.

Veranstaltung in Berlin

Auf die Bedeutung einer Teilnahme an Krebsstudien wollen die Veranstalter des Kongresses aufmerksam machen. (Archivbild)

Berlin - KI in der Krebsmedizin und innovative Behandlungsmethoden sind Schwerpunkte des Gesundheitskongresses Yes!con, der an diesem Freitag in Berlin beginnt. Rund 1.500 Gäste sowie Experten, Politiker und Prominente werden im Gasometer Schöneberg erwartet.

Hier wollen die Veranstalter auch die Bedeutung klinischer Studien in den Fokus rücken: Einer eigenen Yes!con-Befragung zufolge bekommen lediglich 11 Prozent der Krebspatienten die Möglichkeit einer Studienteilname angeboten. „Dabei sind es gerade die hier entwickelten Medikamente der nächsten Generation, die Gamechanger in der Behandlung sein können“, sagte Tobias Korenke, Geschäftsführer der yeswecan!cer gGmbH.

Als Gäste und Teilnehmer werden bis Samstag unter anderem die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, Musiker Oli P. und seine Frau Pauline, Patrice Aminati, Paralympics-Siegerin Elena Semechin, Musikerin und Autorin Patricia Kelly und Miss Germany, Valentina Busik, erwartet.