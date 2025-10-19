Warum der Mann mit seinem Kraftrad von der Straße abkam, ist unklar. Der Schwerverletzte aus Niedersachsen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Oberharz am Brocken - Im Harz ist ein 59 Jahre alter Mann aus Niedersachsen mit einem Krad von der Straße abgekommen, gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann aus der Gemeinde Saterland im Landkreis Cloppenburg sei vom Stemberghaus in Richtung Stiege gefahren, teilte die Polizei mit.

In einer scharfen Rechtskurve sei es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Unfall gekommen. Der 59-Jährige sei mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben gefallen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste den Angaben nach kurzzeitig voll gesperrt werden.