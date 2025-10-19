Das hat eine 17-Jährige sicherlich nicht geahnt: Ihre Party gerät wohl aufgrund von Social Media außer Kontrolle, Dutzende nicht eingeladene Jugendliche tauchen auf.

Eine Party in Bremen läuft aus dem Ruder - etwa 200 nicht eingeladene Jugendliche wollen ins Haus. Die Polizei rückt an.(Symbolbild)

Bremen - Die Party einer 17-Jährigen in Bremen ist massiv aus dem Ruder gelaufen - mit etwa 200 ungebetenen jugendlichen Gästen. Offensichtlich sei die „kleine“ Feier über soziale Medien bekanntgeworden, teilte die Polizei mit. Die Jugendlichen hätten nicht alle ins Haus gepasst.

Die Beamten mussten demnach die Grundstückseinfahrt absperren, weil in der Nacht immer mehr nicht eingeladene Gäste eintrafen und sich durch den Garten Zutritt verschafften. Zuvor hatten sich mehrere Anwohner im Ortsteil Grolland über laute Musik und Lärm auf der Straße beschwert.

Verschmutzungen und Diebstahl im Haus

Die ungebetenen Gäste verließen das Grundstück erst nach Aufforderung der Polizisten. Während der Party kam es im Haus den Angaben zufolge zu Verschmutzungen, zudem sei der Gastgeberin Geld gestohlen worden. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

Doch damit nicht genug: Nach Mitternacht erschienen laut Polizei erneut bis zu 60 laut pöbelnde Jugendliche, die weiterfeiern wollten und eine Terrassentür eintraten. Beamte begleiteten die Gruppe zu einer Bahnhaltestelle, dabei seien die Polizisten beleidigt worden. Erst gegen 3.00 Uhr endete der Einsatz, an dem zwölf Streifenwagen beteiligt waren.