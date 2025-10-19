7.771 Zuschauer, ein 5:0-Kantersieg und Protest gegen RB: Wie die Union-Frauen nach zwei Niederlagen zurückschlagen und Leipzig keine Chance lassen.

Berlin (dpa/bb) – Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben gegen den ungeliebten Rivalen RB Leipzig den höchsten Saisonsieg eingefahren. Die Köpenickerinnen schlugen das Team aus Sachsen im heimischen Stadion An der Alten Försterei mit 5:0 (2:0). Für Union unter Trainerin Ailien Poese war es der dritte Sieg in der ersten Bundesliga-Saison.

Vor 7.771 Fans hatte Union mit dem zuvor punktgleichen Kontrahenten keine größeren Probleme. Kapitänin Lisa Heiseler traf vor der Pause in der 13. und 44. Minute doppelt. Nach der Pause kamen Eileen Campbell (65.), Sophie Weidauer (68.) und Ida Heikkinen (90./+1) zu weiteren Toren.

Protest gegen RB

Wie bei den Männern drückten auch die Union-Fans in der Frauen-Bundesliga ihre Abneigung gegen RB aus. Alle Union-Anhänger schwiegen in den ersten 15 Minuten. Zudem wurde ein Transparent mit der Aufschrift „Keine Akzeptanz für RB!“ gezeigt.

Union konnte mit dem Kantersieg die letzten beiden aufeinanderfolgenden Niederlagen beim 1. FC Köln (1:2) und daheim gegen den SC Freiburg (0:3) etwas vergessen machen. Das nächste Spiel für die Berlinerinnen findet 1. November (12.00 Uhr) bei Werder Bremen statt.