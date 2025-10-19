Kurz vor Saisonstart kassieren die BR Volleys zwei Niederlagen – doch wie viel verraten die knappen Matches gegen Polens Topteams wirklich über die Form der Berliner?

Zalasewo - Die BR Volleys haben wenige Tage vor dem Bundesliga-Start zwei Testspiel-Niederlagen kassiert. Beim Turnier Memoriał Arkadiusza Gołasia im polnischen Zalasewo belegte der deutsche Rekordmeister Rang vier. Allerdings dürften die Spiele gegen polnische Spitzenclubs den Volleys als wichtige Härtetests dienen.

Am Samstag mussten sich die Berliner ZAKSA Kedzierzyn-Kozle erst im Tie-Break mit 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 22:25, 11:15) geschlagen geben. Im Spiel um Bronze verloren die Volleys dann 0:3 (17:25, 20:25, 17:25) gegen PGE GiEK Skra Belchatow. Am Dienstag (19.30 Uhr/Dyn) starten die Berliner mit einem Heimspiel gegen den VfB Friedrichshafen in die neue Bundesliga-Saison.