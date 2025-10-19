Nach einem Katastrophen-Start kämpft sich Alba über die Defensive zurück in die Partie und steigert sich gewaltig. Am Ende lassen sie Ulm keine Chance und gewinnen überraschend deutlich.

Berlin - Alba Berlin hat das Viertelfinale im BBL-Pokal erreicht. Die Berliner gewannen vor 6132 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle ihre Achtelfinalpartie gegen den deutschen Basketball-Vizemeister ratiopharm Ulm nach einer Leistungssteigerung mit 90:68 (39:42). Beste Werfer bei Alba waren der überragende Boogie Ellis mit 21 und Sam Griesel mit zwölf Punkten.

Den Auftakt verschliefen die Berliner komplett. In der Offensive fiel kaum ein Wurf und in der Defensive bekamen sie keinen Zugriff. Nach fünfeinhalb Minuten hatten die Gastgeber gerade mal vier Zähler auf dem Konto. Ulm lag da schon bei 14. So liefen die Berliner schon früh einem deutlichen Rückstand hinterher.

Alba dreht nach der Pause auf

Erst im zweiten Viertel wachte Alba dann auf. Sie verteidigten nun deutlich aggressiver und machten es Ulm schwerer, zu Punkten zu kommen. Zähler für Zähler kamen sie wieder heran, verpassten es aber gleich mehrmals auszugleichen oder selbst in Führung zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spiel dann komplett. Ulm verzweifelte an der Berliner Defensive, erzielte fünfeinhalb Minuten keinen Punkt und Alba drehte mit einem 14:0-Lauf die Partie (53:42). Ulm war im Schlussabschnitt chancenlos.