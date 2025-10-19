weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Selbst entzündet haben sich die Ballen nach Ansicht der Beamten nicht. Nun sind die Einsatzkräfte auf der Suche nach den Tätern.

Von dpa 19.10.2025, 12:19
Die Polizei geht nach einem Brand in Jersleben von Brandstiftung aus. (Symbolbild)
Die Polizei geht nach einem Brand in Jersleben von Brandstiftung aus. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Niedere Börde - Mehrere Strohballen haben unbekannte Täter im Landkreis Börde in Brand gesetzt. „Durch die Einsatzkräfte wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen“, erklärte die Polizei. Im Ortsteil Jersleben der Gemeinde Niedere Börde hatten in der Nacht zu Sonntag mehrere Ballen auf einem Feldweg gebrannt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.