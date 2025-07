Berlin - Die Open-Air-Konzerte von Popstar Robbie Williams und Opernsängerin Anna Netrebko in Berlin fallen wegen des angekündigten Starkregens aus. Der Auftritt von Williams in der Berliner Waldbühne wird von Montag auf Mittwoch verschoben. Ticketinhaber würden per E-Mail benachrichtigt, sagte eine Sprecherin des Veranstalters MCT Agentur der Deutschen Presse-Agentur. Das weitere in Berlin geplante Konzert am Dienstag soll nach aktuellem Stand stattfinden.

Ob es für das Konzert von Netrebko auf dem Gendarmenmarkt einen Ersatztermin gibt, war zunächst offen. Die Veranstalter wollen in Kürze darüber informieren, wie eine Sprecherin sagte. Das Konzert sollte im Rahmen des Festivals „Classic Open Air“ stattfinden.