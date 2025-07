Nun soll auch Chelsea am Leipziger Xavi Simons interessiert sein.

Leipzig - Nun könnte nochmal Bewegung in die Personalie Xavi Simons kommen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano will der FC Chelsea an diesem Dienstag Verhandlungen mit RB Leipzig wegen des Niederländers aufnehmen. Zuvor hatte Xavis Berater, sein Bruder Faustino, Kontakt zum Club-Weltmeister aufgenommen.

Der 22 Jahre alte Simons, der bereits im Mai verkündet hatte, RB in diesem Sommer verlassen zu wollen, war zuletzt auch beim FC Bayern im Gespräch, nachdem sich Jamal Musiala verletzt hatte. Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte den niederländischen Mittelfeldspieler einst nach Leipzig geholt.

Simons Leistungen stagnierten zuletzt

Simons wurde Ende Januar von den Sachsen fest verpflichtet, nachdem er 2023 von Paris Saint-Germain ausgeliehen war. Dafür zahlte RB 50 Millionen Euro Ablösegebühr, zuzüglich möglicher Bonuszahlungen.

Die Leipziger erhofften sich dadurch einen Rekordtransfer. Doch die Leistungen des Niederländers stagnierten zuletzt. RB spielte zudem die schlechteste Saison in seiner Bundesliga-Historie und qualifizierte sich erstmals nicht für das internationale Geschäft. Das war auch ein Grund für Simons Wechselwunsch.

Ein möglicher Wechsel in die Premiere League an die Stamford Bridge ist jedoch abhängig von den Verkäufen des FC Chelsea. Zudem soll auch der FC Arsenal an Simons interessiert sein. Priorität habe jedoch die Verpflichtung des Schweden Viktor Gyökeres, der wiederum im Sturm alternativ zu Leipzigs Benjamin Sesko gehandelt wird.