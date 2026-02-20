weather wolkig
  3. Produktrückruf: Kontaminierter Sand - Woolworth ruft Spielzeug zurück

Woolworth stoppt den Verkauf von „Stretcherz Slammerz“: Möglicherweise kontaminierter Sand sorgt für einen Rückruf der Spielfiguren.

Von dpa 20.02.2026, 12:11
Der Discounter Woolworth ruft Spielzeug wegen einer möglichen Kontamination zurück. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Unna - Der Discounter Woolworth ruft bundesweit Spielfiguren zurück, weil der darin verwendete Sand möglicherweise kontaminiert ist. Es handelt sich um die Spielfigurenserie „Stretcherz Slammerz“, wie das Unternehmen im nordrhein-westfälischen Unna über das Portal „Lebensmittelwarnung.de“ mitteilte. Genauere Angaben zur Kontaminierung machte Woolworth dabei nicht.

Die Figuren mit der Kennzeichnung EAN 5050835105345 und der Auftragsnummer 409557/00 seien in allen Woolworth-Geschäften aus dem Verkauf genommen worden. Bereits gekaufte Artikel könnten gegen volle Kostenerstattung zurückgegeben werden. Für Kunden wurde eine Servicehotline bereitgestellt.