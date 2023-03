Koalition will Schwimm-Bundesstützpunkt in Magdeburg

Ein Mann zieht Bahnen in einem Hallenbad.

Magdeburg - Die Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt will sich für den Bau eines Leistungszentrums für den Schwimmsport einsetzen. Die schwarz-rot-gelbe Koalition wolle kommende Woche einen entsprechenden Antrag im Landtag einbringen, teilte die FDP-Fraktion am Donnerstag mit. Das Leistungszentrum solle als „als zentraler Bundesstützpunkt fungieren.“

„Wir sind im Schwimmsport das erfolgreichste Land. Es fehlt jedoch an entsprechend geeigneten Schwimmstätten für unsere Kaderathleten und -athletinnen“, sagte FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack. Die vorhandenen Hallen seien oft überfüllt und böten keine optimalen Trainingsbedingungen. „Gemessen an den internationalen Erfolgen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften sei der Bundesstützpunkt Magdeburg der erfolgreichste der deutschlandweiten sieben Stützpunkte“, sagte Silbersack.