Sind die Regeln für die öffentliche Auftragsvergabe in Sachsen-Anhalt zu kompliziert? Die Koalition in Magdeburg bringt Änderungen auf den Weg.

Koalition geht Vergabegesetz in Sachsen-Anhalt an

Die Koalition will das Vergabegesetz ändern. (Archivbild)

Die schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt will Bürokratie abbauen und es Kommunen leichter machen, Bauaufträge und Aufträge für Dienstleistungen zu vergeben. Man stärke mit der Änderung des Vergabegesetzes die Wirtschaft und die Kommunen, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Ulrich Thomas, bei der Einbringung des Gesetzentwurfs im Parlament in Magdeburg.