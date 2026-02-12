Auf dem Produzententag der Filmbranche in Berlin wird der Vizekanzler nach seinem Lieblingsfilm gefragt. Seine Antwort gibt Aufschluss in zweierlei Hinsicht.

Berlin - Vizekanzler Lars Klingbeil ist nach eigenen Worten großer Serienfan – und könnte sich auch selbst eine Rolle vorstellen. „Ich bin mal gefragt worden, in welcher Serie ich gerne mitspielen würde“, sagte der Finanzminister vor Filmschaffenden in Berlin. Die Antwort: „Die Discounter“, eine Impro-Comedy-Serie über einen Supermarkt in Hamburg.

Für den SPD-Politiker ist klar: „Ich würde so gerne einmal da an der Supermarkt-Kasse stehen.“ Er habe gehört, es gebe keine Fortsetzung der in vier Staffeln ausgestrahlten Amazon-Produktion. „Aber wenn irgendwas Ähnliches, denkt an mich, ja?“

Beim Produzententag zu Beginn der Berlinale war er nach seinem Lieblingsfilm gefragt worden, aber Klingbeil sagte: „Ich bin ein totaler Seriengucker.“ Angefangen hat es nach seinen Worten mit US-amerikanischen Polit- und Actionserien: „Ich glaube, die Serien, die mich am meisten geprägt haben, waren "Westwing" und dann irgendwann auch "24". Das waren so meine Anfänge mit Serien, wo ich mal dachte: 'Eine gucke ich noch', und dann war es die ganze Nacht.“ Zuletzt war es unter anderem die Thrillerserie „Liebes Kind“, die er „unfassbar gut“ fand.