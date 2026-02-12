Der Hamburger SV hat nach langer Zeit seine fast komplette Offensive beisammen. Dagegen muss Cheftrainer Merlin Polzin vor dem Spiel gegen Union Berlin kürzertreten.

Hamburg - Zwei Tage vor dem Wiedersehen mit seinem einstigen Chef Steffen Baumgart hat es HSV-Trainer Merlin Polzin erwischt. Der 35-Jährige musste bei der Spieltags-Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie des Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Baumgarts 1. FC Union Berlin wegen einer Erkältung passen und seinem Co-Trainer Loic Favé das Podium überlassen. „Ich glaube, es ist nicht sonderlich schlimm. Und ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall auch am Samstag dabei sein wird“, sagte Favé. „Aber man weiß natürlich nie, wie es dann verläuft.“ Er und Polzin hätten sich schon am Morgen geschrieben, „dass es besser ist, es geht bei uns herum als bei den Spielern. Da sind alle fit.“

Offensive beinahe voll besetzt

Letzteres gilt besonders für die Offensive. Kapitän Yussuf Poulsen steht wieder zur Verfügung, ebenso der zuletzt wegen einer Alkoholfahrt suspendierte Jean-Luc Dompé. Poulsen komme immer besser rein, sagte Favé. „Wir werden bei ihm die letzten Eindrücke abwarten. Er ist wieder eine Option für den Kader.“

Auch bei Dompé werde darüber gesprochen, ob es für den Kader reiche. „Er will - und so nehme ich wahr - dem Verein und der Mannschaft etwas zurückgeben. Er ist sehr motiviert im Training dabei. Und das ist auch das, was wir als Reaktion erwarten.“

Ein mögliches Überangebot an Offensivkräften sieht Favé positiv. „Das merkt man auch sofort im Training, dass es da einen heiß umkämpften Kampf um die Startelf oder den Kader gibt“, sagte er. „Ich glaube, das ist eine riesige Chance für uns, eben im Training noch mal uns maximal zu pushen.“ Deshalb sei es gut, „auch wenn natürlich dann zum Wochenende hin der eine oder andere dann vielleicht mal gestrichen werden muss.“

HSV seit vier Spielen ungeschlagen

Neben dem Wiedersehen mit Baumgart geht es am Samstag vor allem um Punkte um den Klassenverbleib. Baumgart hatte von Februar bis November 2024 den HSV trainiert. Der Aufstieg gelang ihm nicht. Diesen schafften die Hamburger mit seinem Nachfolger im Mai 2025.

Baumgart und seine Mannschaft reisen mit einer Negativserie von sechs Spielen ohne Sieg nach Hamburg. Dennoch sind die Berliner als Tabellenneunter aktuell nicht in größter Abstiegsgefahr. Der seit vier Spielen ungeschlagene HSV ist Tabellenelfter mit drei Punkten weniger als die Berliner. Die Hamburger haben ein Spiel weniger absolviert.