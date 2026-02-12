Polizisten werden auf einen Mann aufmerksam, weil er falsch abbiegt. Es schließt sich eine wilde Verfolgungsfahrt an.

Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei in drei Autos gekracht, wodurch drei Menschen verletzt wurden. (Symbolbild)

Berlin - Bei der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Berlin-Tempelhof einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Nach einer Verfolgung von Neukölln bis nach Tempelhof versuchte der Mann zuletzt, zu Fuß zu entkommen. Polizisten nahmen den 23-Jährigen am Ende fest, wie die Polizei mitteilte. Überprüfungen ergaben: Der Mann besitzt keine gültige Fahrerlaubnis und die zwei unterschiedlichen Kennzeichen gehörten nicht zu seinem Auto.

Nach den Angaben fiel der 23-Jährige am Mittwochmittag Polizisten auf, weil er verbotenerweise in der Rollbergstraße in Neukölln links abbog. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab er demnach Gas. Auf der Flucht beging er laut Polizei weitere Verkehrsdelikte.

Ermittlungen wegen zahlreicher Vorwürfe

Am Tempelhofer Damm kam es nach den Angaben zu dem Unfall mit drei Autos, als der Mann über die Mittelinsel in den Gegenverkehr raste. Dabei wurden zwei Autofahrerinnen im Alter von 30 und 35 Jahren verletzt sowie ein 70 Jahre alter Mann. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, die ältere Frau musste dort zunächst bleiben.

Der 23-Jährige ist inzwischen laut Polizei wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn wird wegen zahlreicher Vorwürfe ermittelt - unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, diverser Straßenverkehrsgefährdungen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung und Urkundenfälschung.