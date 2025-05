Das Champions-League-Finale in München wollen viele Menschen zusammen mit anderen im Freien erleben. Nicht überall ist noch Platz. An einem U-Bahnhof wird Pfefferspray eingesetzt.

München - Zehntausende Fußballfans von Paris Saint-Germain und Inter Mailand haben sich in München auf das Champions-League-Finale eingestimmt. Viele Anhänger feierten schon tagsüber in der Innenstadt, später in den Fanzonen und in den Bahnen sowie Bussen auf dem Weg zum Stadion. Dabei kam es gelegentlich zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fan-Lagern. Von größeren Vorfällen berichtete die Polizei allerdings zunächst nichts.

Singende Italiener

Am späten Nachmittag versuchten viele Zuschauer, zur Fußball-Arena zu gelangen. Teils stockt der Verkehr, wie dpa-Reporter berichten. In den teils sehr vollen U-Bahnen war die Stimmung oftmals fröhlich, Italiener sangen mancherorts lautstark. Am Odeonsplatz wurden die Zugänge zur U-Bahn zeitweise aus Sicherheitsgründen wegen zu vieler Menschen gesperrt.

Am U-Bahnhof Universität gerieten einige Menschen laut Polizei aneinander. Dabei sei auch Pfefferspray versprüht worden. Die Ermittlungen zu den Umständen dauerten am Abend an, in einer U-Bahn wurde die Notbremsung ausgelöst. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Wegen des Vorfalls kam es auf den U-Bahn-Linien U3/U6 zu Verzögerungen Richtung Arena, auch weil sich Menschen in den Gleisen aufhielten.

Olympiapark überfüllt

Keine drei Stunden vor Anpfiff schlossen die Veranstalter die größte Fanzone der Stadt im Olympiapark. Etwa 20.000 Menschen seien eingelassen worden, sagte ein Stadtsprecher. An einer Stelle huschten später einige Menschen unbemerkt aufs eigentlich geschlossene Gelände, weil ein Bauzaun fehlte.

Wer gemeinsam mit vielen anderen das Spiel verfolgen wollte, konnte auch auf die Fanzonen etwa am Königsplatz ausweichen. Auch in Biergärten wurden Public-Viewing-Events angeboten.