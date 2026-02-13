Frankfurt - In Frankfurt (Oder) ist ein Kinderwagen mit einem einjährigen Mädchen darin von einer Straßenbahn eingeklemmt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Wagen am Donnerstagnachmittag gegen kurz nach 15.00 Uhr von der querenden Bahn erfasst, als der Vater ihn über die Straße schieben wollte. Demnach eilten Passanten dem Kind im eingeklemmten Wagen zu Hilfe. Das Mädchen wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und kam mit ihrem Vater ins Krankenhaus, hieß es. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zur Unfallursache.