weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Einsatz in Meschede: Großeinsatz in Meschede - Sperrung in Innenstadt aufgehoben

Eil
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden

Einsatz in Meschede Großeinsatz in Meschede - Sperrung in Innenstadt aufgehoben

Die Polizei ist in der Innenstadt von Meschede mit einem Großaufgebot im Einsatz. Viele Fragen sind noch offen. Aber eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

Von dpa Aktualisiert: 13.02.2026, 09:05
Die Polizei ist in Meschede im Einsatz. (Symbolfoto)
Die Polizei ist in Meschede im Einsatz. (Symbolfoto) Lino Mirgeler/dpa

Meschede - In Meschede im Sauerland ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es sei ein Tatort abgesperrt worden - eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Zeitweise waren Straßen in der Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Auch Busse mussten Umleitungen fahren, wie die „Westfalenpost“ berichtete. Die Sperrungen seien inzwischen aber wieder aufgehoben, teilte die Polizei mit. Weitere Informationen zu dem Vorfall wollen die Ermittler nach eigenen Angaben bald bekanntgeben.