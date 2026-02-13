Verkehr Störungen der S-Bahn in Berlin
Verspätungen und Ausfälle: Berliner Pendler brauchen am Freitagmorgen Geduld. Gleich vier S-Bahn-Linien sind betroffen.
13.02.2026, 06:28
Berlin - In Berlin kommt es am Freitagmorgen zu einigen Verspätungen und Ausfällen der S-Bahn. Grund ist die Reparatur an einem Signal in Gesundbrunnen, teilte die Berliner S-Bahn mit. Betroffen sind demnach die Linien S1, S2, S25 und S26. Wie lange es dauern werde, bis die S-Bahnen wieder regelmäßig fahren werden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.