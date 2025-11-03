Sie wollen nur Halloween-Süßigkeiten sammeln und werden in der Dunkelheit angegriffen: So geschehen bei Kindern in Gräfenthal. Die Polizei sucht nun den Täter.

Gräfenthal - In Gräfenthal sind Kinder auf ihrer Halloween-Tour angegriffen und beleidigt worden. Sie waren von Tür zu Tür gezogen, um Süßigkeiten zu bekommen. Eine Mutter meldete den Übergriff auf ihres und weitere Kinder im Kreis Saalfeld-Rudolstadt am Freitag gegen 21.30 Uhr. Zwei der Kinder wurden laut Polizei leicht verletzt.

Wie genau die Kinder angegriffen wurden, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. „Erste Hinweise auf einen möglichen Verdächtigen liegen bereits vor“, teilte die Polizei mit.