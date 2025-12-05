weather regenschauer
  3. Unfall: Kind nach Fenstersturz in Halle in Lebensgefahr

Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen
Noch sind die genauen Umstände unklar: Nach einem Sturz aus dem dritten Stock ermittelt in Halle die Polizei. Ein achtjähriges Mädchen erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Von dpa 05.12.2025, 10:09
Die Polizei geht zunächst von einem Unfall aus. (Symbolbild)
Die Polizei geht zunächst von einem Unfall aus. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Halle - Ein acht Jahre altes Mädchen hat in Halle-Neustadt bei einem Fenstersturz lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei stürzte das Kind am Freitagvormittag aus dem dritten Geschoss eines Wohnhauses. Die genauen Umstände sind bislang unklar. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall aus.