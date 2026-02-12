Neuzelle - In Neuzelle (Landkreis Oder-Spree) kam es zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Laut Polizei wurde die Rauchentwicklung am Mittwochnachmittag gemeldet. Verletzte gibt es demnach nicht. Das Haus ist den Angaben zufolge derzeit unbewohnbar. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung, hieß es weiter.