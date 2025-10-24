In der Nacht rückt die Feuerwehr im halleschen Norden zu einem Einsatz aus. Das Brandgeschehen deutet laut Polizei nicht auf einen technischen Defekt laut Polizei hin.

Ein Großteil der Bewohner konnte bereits wieder zurück in seine Wohnungen. (Symbolbild)

Halle an der Saale - Sechs Menschen sind bei einem Kellerbrand in Halle (Saale) leicht verletzt worden. Zwei Keller eines Mehrfamilienhaus-Komplexes im Gebiet Heide-Nord hätten in der Nacht auf Freitag Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der Rauch habe auf das gesamte Gebäude übergegriffen.

Die Bewohner zweier Hauseingänge mussten das Gebäude demnach verlassen. In dem Geschehen atmeten sechs von ihnen Rauchgas ein: Drei Männer im Alter von 25, 44 und 61 wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt und zwei Frauen im Alter von 18 und 38 Jahren sowie ein 15-jähriges Mädchen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Zur Brandursache konnte die Polizei bisher keine Informationen geben. Da die beiden Keller jedoch zu unterschiedlichen Hauseingängen gehörten, sie räumlich voneinander getrennt sind und ein Übergreifen des Feuers somit nicht möglich gewesen sei, lasse sich ein technischer Defekt mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Ermittlungen stünden jedoch noch aus.

Die meisten Bewohner konnten den Angaben nach bereits zurück in ihre Wohnung. Einige seien zwischenzeitlich anderweitig untergebracht. Wie viele Menschen genaue von dem Brand betroffen waren, ist bislang unklar.