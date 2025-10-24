Orkanartige Böen fegen am Samstag über die Höhen des Harzes hinweg – der Deutsche Wetterdienst warnt eindringlich vor Gefahren durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume.

Wernigerode/Leipzig - Am Samstag droht im Harz erneut schwerer Sturm. Für Höhenlagen über 1.000 Meter gilt von 6.00 bis 20.00 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben, etwa durch umstürzende Bäume, herabfallende Äste und andere größere Gegenstände, warnen die Meteorologen.