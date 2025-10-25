Nach seinem Traumtor in der Champions League hofft der 17-jährige Lennart Karl auf die nächsten Bundesliga-Minuten. Trainer Vincent Kompany sagt, was er erwartet.

München - Bayern-Teenager Lennart Karl zur Fußball-WM? Trainer Vincent Kompany hat eine klare Vorstellung, wie es mit der Karriere des Münchner Traum-Torschützen aus der Champions League weitergeht. „Wenn man bei Bayern gut spielt, dann kann immer ein Bonus dazukommen. Aber der Fokus muss erst mal hier sein, dass er hier seine Leistung bringt und hier lernt und besser wird“, sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Karl auch gegen Gladbach dabei?

Ob Karl, der beim 4:0-Erfolg der Münchner in der Königsklasse mit einem Traumtor die 1:0-Führung gegen den FC Brügge erzielte, auch am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach auflaufen darf, ließ Kompany offen. Was er vom 17-Jährigen sehen will, dagegen nicht. „Fokus auf Training, Fokus auf seine Minuten und dass er in seinen Minuten zeigt, dass er Spaß und Qualitäten hat“, sagte der 39-Jährige.

„Jetzt muss er genießen“, riet ihm Kompany, der einst mit 17 Jahren in der belgischen Nationalmannschaft debütierte. Junge Spieler hätten keinen Druck, deshalb sei diese Zeit „sehr wichtig, dass man das Positive vom Fußball“ aufsage. Jetzt sei der Hype groß, aber „wenn er drei-, viermal nicht gut spielt und keine Tore schießt, dann kommt Drama“.

Kompany: Nagelsmann muss schwierige Entscheidungen treffen

Der Hype um Karl nach seinem erst neunten Pflichtspiel für die Bayern-Profis war gleich so groß, dass es Fragen nach den WM-Chancen des Offensivspielers gab. Kompany will sich da nicht einmischen. „Ich habe Respekt natürlich für Herrn Nagelsmann, der muss schon so viele schwierige Entscheidungen treffen. Der braucht nicht meine Meinung noch mal dazu, wie er seine Kader aufstellen muss“, sagte der Münchner Coach. „Mein Fokus als Bayern-Trainer ist, dass Lennart erst mal ein Bayern-Erfolg wird.“

Das liege aber vor allem in der Verantwortung von Karl selbst, sagte Kompany. Als Spieler müsse er versuchen, besser und besser zu werden. „Das geht nicht, wenn man jetzt schon zu weit denkt“, sagte der Coach.

Eberl: Das ist der Talente-Plan

Sportvorstand Max Eberl steckte noch einmal den Plan mit den Talenten ab. „Wir haben uns im Sommer entschieden, den Fokus auf Talente zu legen und Wisdom Mike, Lennart Karl und Cassiano Kiala die Chance geben zu wollen. Lennart hat es gegen Brügge sehr gut gemacht. Er muss aber auch weiter arbeiten“, sagte Eberl. „Es ist klar, dass wir auf den Campus bauen wollen. Der Campus hat schon einen sehr guten Job gemacht.“