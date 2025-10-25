In Thüringen wird es über das Wochenende regnerisch und windig: Teilweise sind sogar Sturmböen zu erwarten.

Erfurt - In Thüringen bleibt es das Wochenende über windig und regnerisch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es am Samstag zu Regen und heftigen Winden. Im Thüringer Wald seien auch Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 13, im Bergland 4 bis 8 Grad.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf 5 bis 3, im Bergland bis 1 Grad. Es bleibt windig, vereinzelt sind Schauer möglich.

Auch am Sonntag setzt sich das unbeständige Wetter fort – mit stürmischen Böen in ganz Thüringen und Sturmböen mit bis zu 85 km/h im Bergland. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad, im Bergland werden 2 bis 5 Grad erwartet.