Potsdam - Mit starken Kräften ist die Polizei in der Nacht auf Samstag am Hiroshima-Nagasaki-Platz im Einsatz gewesen. Zu den Hintergründen des Einsatzes wurde zunächst nichts bekannt. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren beteiligt. „Es gab keinerlei Gefährdung für Einzelne oder Dritte“, teilte eine Polizeisprecherin lediglich mit. Die Maßnahmen vor Ort seien inzwischen beendet. Die Ermittlungen dauerten aber an, hieß es. Was genau ermittelt wird, sagte die Sprecherin aber nicht.