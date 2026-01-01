Ein Feuerwerk vor einem Kellerfenster löst in Genthin einen Brand aus. Die Feuerwehr rückt mit 24 Kräften an, der Schaden beträgt laut Polizei einen unteren fünfstelligen Betrag.

Genthin - Noch vor Mitternacht ist es in Genthin zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen, der durch Feuerwerk ausgelöst wurde. Ein 48-Jähriger habe vor einem offenstehenden Kellerfenster Feuerwerk gezündet, teilte die Polizei mit. Dadurch sei es zu dem Brand gekommen.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag.