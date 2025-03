Im Keller eines Hauses gegenüber einer Feuerwache in Berlin-Kreuzberg bricht ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte sind schnell zur Stelle und löschen.

Keller in Haus gegenüber der Feuerwache brennt

Bei dem Brand im Keller eines Wohnhauses in Berlin-Kreuzberg gab es keine Verletzten. (Symbolbild)

Berlin - Unmittelbar gegenüber einer Feuerwache ist in Berlin-Kreuzberg im Keller eines fünfstöckigen Wohnhauses ein Brand ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte.

Wegen der örtlichen Nähe hätten die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten beginnen können, hieß es. Eine weitere Ausbreitung des Feuers sei so verhindert worden. Die Ursache des Brandes am Samstagvormittag in der Wilmsstraße war zunächst noch unbekannt. Nach rund einer Stunde war den Angaben zufolge das Feuer gelöscht und der Einsatz beendet.