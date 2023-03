Berlin - Zehn Menschen hat die Berliner Feuerwehr nach Ausbruch eines Kellerbrandes aus einem Wohnhaus im Ortsteil Britz gerettet. Sechs Bewohner wurden am Sonntagabend über eine Leiter ins Freie gebracht, vier mithilfe sogenannter Rettungshauben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Mensch kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Laut Feuerwehr brannte es in dem Keller auf einer Fläche von 30 Quadratmetern. Rauch habe sich in dem dreigeschossigen Wohngebäude ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit 101 Einsatzkräften vor Ort. Am Abend wurden die Bewohner weiter in einem Bus betreut, weil die Räume wegen des vielen Qualms erst noch gelüftet werden mussten.