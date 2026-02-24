Trotz gestiegener Wasserstände an Bode und Ilse gibt es laut Experten aktuell keine Gefahr von Hochwasser.

Im Dezember 2023 waren Wiesenflächen im Oberharz bei Tanne überspült, die Warme Bode hatte die Meldegrenze überschritten. (Archivbild)

Tanne - Niederschläge und Schneeschmelze haben in den vergangenen Tagen vor allem in den Oberläufen von Bode und Ilse zum Anstieg der Wasserstände geführt - das setzt sich nun in den Unterläufen fort. Eine Alarmstufe ist allerdings derzeit nirgends ausgerufen, wie aus einer Mitteilung der Hochwasservorhersagezentrale Sachsen-Anhalt hervorgeht.

Aktuell bewege sich nur am Pegel Tanne an der Warmen Bode der Wasserstand oberhalb der Meldegrenze. Der Wasserstand des Hochwassermeldepegels an der Ilse in Ilsenburg falle inzwischen unterhalb des Richtwertes der Alarmstufe 1.

„Unterhalb des Talsperrensystems werden an der Bode aktuell überwiegend gleichbleibende beziehungsweise langsam steigende Wasserstände beobachtet“, hieß es weiter. „Überschreitungen von Richtwerten der Meldegrenzen beziehungsweise Alarmstufen sind hier weiterhin trotz bereits erfolgter, erneuter Abgabeerhöhung aus den Talsperren nicht zu erwarten.“