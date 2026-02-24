Von einer befürchteten Knieverletzung bleibt Union Berliners Haberer verschont. Eine schnelle Rückkehr ist aber dennoch offen.

Der Unioner Janik Haberer muss nicht lange pausieren. (Archivbild)

Berlin (dpa/bb) – Janik Haberer von Fußball-Bundesligist Union Berlin kommt wohl um eine schwere Knieverletzung herum. Der Mittelfeldspieler, der beim 1:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag in der Anfangsphase verletzt ausgewechselt werden musste, scheint lediglich eine Knieprellung erlitten zu haben.

Beim Trainingsauftakt vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/DAZN und Sky) arbeitete der 31-Jährige individuell in der Kabine. Ob der ehemalige Freiburger in Gladbach auflaufen kann, ist noch offen.

Passen mussten auch die weiterhin verletzten Verteidiger Tom Rothe, Diogo Leite und Josip Juranovic. Abwehrkollege Robert Skov arbeitete derweil individuell mit Reha-Trainer Johannes Thienel abseits des Teams.

Training erneut im Stadion - Ständchen für Trimmel

Die Mittelfeldspieler Rani Khedira (leicht erkältet) und Andras Schäfer sowie Verteidiger Stanley Nsoki (beide Belastungssteigerung) beendeten die Einheit etwas früher. Zu Beginn hatte es ein kleines Ständchen für Kapitän Christopher Trimmel gegeben, der am Dienstag seinen 39. Geburtstag feierte.

Das Union-Training fand erneut im Stadion An der Alten Försterei statt, weil der neu verlegte Rasen des Trainingsgeländes wegen unterschiedlicher Höhen vom Verein reklamiert wurde.