Ob der Unterricht dennoch stattfindet, müssen die Schulen einzeln entscheiden. Eltern sollten sich informieren, ob ihre Kinder zu Hause bleiben müssen. Wann wettertechnisch Entspannung eintreten soll.

Haldensleben/Wittenberg - In den Landkreisen Börde und Wittenberg können Schülerinnen und Schüler am Dienstag nicht wie gewohnt mit Bus und Bahn zum Unterricht fahren. Wie beide Landkreise mitteilten, werde der Schülerverkehr wegen des Wetters eingestellt. Es könne nicht sichergestellt werden, dass die Kinder sicher an ihr Ziel gelangten.

Dies habe auch zur Folge, dass an den Schulen kein allgemeiner Betrieb stattfinde, hieß es aus dem Landkreis Börde. Dies sei jedoch nicht mit einem allgemeinen Schulausfall gleichzusetzen. Die Schulpflicht bestehe grundsätzlich fort. Eltern würden gebeten, sich über die konkreten Regelungen an den jeweiligen Schulen zu informieren.

Wetterexperten sagen Tauwetter voraus

Auch ein Sprecher des Landkreises Wittenberg verwies auf Anfrage auf die Zuständigkeit der einzelnen Schulen. In dem Landkreis soll der Linienverkehr den Angaben nach schon ab Montagnachmittag eingestellt werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Dienstag stellenweise Gefahr wegen Frost und Glätte. Den Experten zufolge soll es vor allem am Morgen regnen, im Laufe des Tages soll das Nass von oben jedoch nachlassen. Die Temperaturen lägen bei bis zu sechs Grad. Auch in der Nacht zu Mittwoch soll es dann regnen. Die Temperaturen liegen jedoch auch am Mittwoch weiterhin über dem Gefrierpunkt.