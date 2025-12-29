Berlin - Die Schauspielerin Katja Riemann hat ihren gestorbenen Ex-Freund und Kollegen Peter Sattmann in einer Mitteilung bei Instagram gewürdigt. „Du fehlst uns schon jetzt. Der liebevolle Schalk in deinen Augen, deine permanente Zigarettenraucherei, deine Witze, (keinen haben wir uns merken können), deine Sonnenbrillen, die wir in allen Ehren halten werden, deine absichtslose Lässigkeit und Coolness“, schrieb Riemann.

„Du lebst in unseren Herzen, unseren Erinnerungen, in unserem Sein, in deinen bezaubernden Töchtern, deinen Filmen, deinem Schreiben, deiner Kunst“, betonte sie weiter. „Sei gewiss: unsere Liebe für dich wird dich wärmen. Am 25.12. 25 hast du den letzten Zeitpfeiler deines Lebens gesetzt. Vorhang.“ Sattmann und Riemann hatten eine gemeinsame Tochter.

Die Schauspielerinnen Jasmin Tabatabai und Nina Kronjäger, die zusammen mit Riemann und Sattmann schon in den 90er-Jahren mit Filmen wie „Abgeschminkt“ und „Bandits“ Erfolge feierten, schlossen sich bei Instagram an.

Sattmann starb am ersten Weihnachtsfeiertag kurz vor seinem Geburtstag im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit in seinem Wohnort in Brandenburg. Er spielte viele Jahre unter Claus Peymann Theater und wurde auch bekannt durch Fernsehserien und Inga-Lindström- und Rosamunde-Pilcher-Filme.