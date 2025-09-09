Erntezeit in Niedersachsen: Große Traktorgespanne und verschmutzte Straßen fordern von Autofahrern Geduld und Rücksicht – besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden.

Hannover - Die Mais- und Kartoffelernte hat in Niedersachsen begonnen - und kann in ländlichen Regionen zu Verkehrsbehinderungen führen. Traktoren ziehen zwischen Feldern und Höfen teilweise im Konvoi große Ladewagen über die Straßen, wie die Bauernvertretung Landvolk mitteilte. Eine Sprecherin rät Autofahrern, beim Überholen vorsichtig zu sein. Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge seien zu jeder Tageszeit unterwegs, mitunter in den dunklen Stunden am frühen Morgen und am Abend.

Auch der Landkreis Grafschaft Bentheim bittet Verkehrsteilnehmer während der Erntezeit um Rücksicht, um gefährliche Situationen und Unfälle zu vermeiden. Mitunter müssten sich die Trecker an unübersichtlichen Stellen in den Verkehr einordnen. Beim Abbiegen könnten die Gespanne zudem teils weit ausscheren. Auch könnten die Fahrbahnen an den Ausfahrten von Feldern verschmutzt sein.

Die Erntequalitäten der Kartoffeln und des Futter- und Silomais könnten in diesem Jahr insgesamt als gut bezeichnet werden, teilte das Landvolk mit. Wegen des warmen und trockenen Wetters gebe es beim Mais kaum Pilzbefall oder andere Krankheiten.