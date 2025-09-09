weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehr: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

EIL
Retter suchen im Hufeisensee in Halle nach vermisster Person
Retter suchen im Hufeisensee in Halle nach vermisster Person

Verkehr Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn kommt eine 45-Jährige ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall am Dienstagmorgen in Leipzig kam.

Von dpa 09.09.2025, 10:47
Auf dem Weg zum Hauptbahnhof kollidierte eine 45-Jährige mit einer entgegenkommenden Bahn. (Symbolbild)
Auf dem Weg zum Hauptbahnhof kollidierte eine 45-Jährige mit einer entgegenkommenden Bahn. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Leipzig - Eine Radfahrerin ist im Leipziger Zentrum mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 45-Jährige am Dienstagmorgen in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie mutmaßlich beim Abbiegen eine entgegenkommende Bahn übersah. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.