Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf zwei Strommasten haben Tausende Haushalte im Südosten Berlins keinen Strom. Die Polizei warnt vor weiteren möglichen Einschränkungen.

Berlin - Die Berliner Polizei warnt vor weiteren Einschränkungen durch den Stromausfall im Südosten der Stadt. „Bitte beachten Sie: Durch den #Stromausfall können auch Mobilfunk- und Festnetzverbindungen gestört sein“, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. In dringenden Notfällen solle man sich daher auch direkt an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder Feuerwache wenden.

„Bleiben Sie aufmerksam, helfen Sie ggf. Nachbarinnen bzw. Nachbarn und wählen Sie den direkten Weg zur nächsten Wache, falls ein Notruf nicht möglich ist“, rieten die Ermittler.