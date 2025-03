An heißen Tagen lässt es sich in einem Wald besser aushalten als im Stadtzentrum. Eine neue Karte zeigt jetzt genau an, wo Menschen in Sachsen-Anhalt besonders von Hitze betroffen sind.

Karte zeigt Hitzebelastung in Sachsen-Anhalt an

Halle - Eine neue Karte zeigt Gebiete in Sachsen-Anhalts Kommunen an, die besonders von Hitze betroffen sind. Mit Daten zur Landoberflächentemperatur, zum Versiegelungsgrad, zur Bebauungsdichte und Vegetation zogen Fachleute Schlüsse über die potenzielle Belastung an heißen Tagen, wie das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt mitteilte.

Auf der Karte lässt sich in einer Auflösung von zehn mal zehn Metern in ganz Sachsen-Anhalt ablesen, wie sehr bestimmte Gebiete potenziell von Hitze betroffen sind. Denn durch ungünstige Bebauung kann es in Stadtzentren bis zu zehn Grad wärmer werden als am Stadtrand. Ein sogenannter Wärmebelastungsindex zeigt das an, wie es hieß.

Die Karte soll dabei helfen, etwa besonders empfindliche Menschen in Kinder-, Kranken- oder Pflegeeinrichtungen besser vor Hitze schützen. Außerdem liefert sie Informationen dazu, wo es Sinn ergibt, zum Beispiel Frischluftschneisen, Straßenbegrünung oder Trinkwasserbrunnen einzurichten. Die Karte wurde vom Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Jena erstellt.