London - Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane drückt seinem langjährigen Club Tottenham Hotspur im Europa-League-Finale am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) gegen Manchester United die Daumen. „Ich wünsche den Jungs viel Glück. Es ist eine große Möglichkeit für sie, einen Titel zurück zu den Spurs zu holen. Es ist eine lange Zeit gewesen“, sagte der Bayern-Torjäger dem britischen TV-Sender BBC vor dem englischen Duell in Bilbao.

Der englische Nationalmannschaftskapitän hatte von 2009 bis 2023 für den Londoner Club gespielt, ein Titel war ihm aber nie vergönnt gewesen. Erst in dieser Saison durfte er mit dem Gewinn der Meisterschaft im Trikot der Münchner seine erste Trophäe hochhalten.

„Haben den Job nie zu Ende gebracht“

„In meiner Zeit hatten wir einige gute Momente, aber wir haben den Job nie zu Ende gebracht. Sie haben jetzt die Chance. Was für eine Möglichkeit“, so Kane, der den Spurs trotz eines derzeit enttäuschenden 17. Platzes in der Premier League Mut zuspricht: „Es ist eine schwierige Saison für sie aus vielen Gründen gewesen, aber sie haben die Chance, eine der besten Saisons in der jüngeren Geschichte zu erreichen.“

Tottenham gewann 1972 und 1984 den Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup, der letzte Vereinstitel liegt mit dem Gewinn des Ligapokals bereits 17 Jahre zurück.