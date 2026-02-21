Statt 50 Kilometer nur die Light-Version: Warum der beliebte Kammlauf schon wieder gekürzt wird und was das mit dem Wetter zu tun hat.

Klingenthal - Sachsens traditioneller Volksskilauf, der Kammlauf in Klingenthal, ist am Samstag erneut nur in einer abgespeckten Version ausgetragen worden. Statt der geplanten 50 Kilometer gab es einen Kammlauf Light, wie die Veranstalter mitteilten.

„Grund waren die zu geringe Schneeauflage in einigen Bereichen und die schlechten Wetteraussichten“, sagte der stellvertretende Präsident des ausrichtenden Vereins VSC Klingenthal, Andreas Kunoth.

Am Start- und Zielort im Skistadion Mühlleithen hatten sich am Samstag bei Schnee und Regen knapp 200 Sportlerinnen und Sportler auf mehreren Strecken auf den Weg gemacht. Ausgeschrieben waren Rennen in der klassischen Technik für Kinder und Erwachsene. Das Hauptrennen ging über 15 Kilometer. Den letzten kompletten Kammlauf über 50 Kilometer hatte es 2022 gegeben.