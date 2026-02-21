Die beiden begegnen sich in Kreuzberg auf der Straße. Der Mann beschimpft die 16-Jährige. Die schaltet sofort Polizisten ein.

Berlin - Wegen einer rassistischen Äußerung gegenüber einer 16-Jährigen ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz. Ein 45-Jähriger soll die Jugendliche, die ein sogenanntes Palästinenser-Tuch trug, in Kreuzberg auf der Straße beleidigt haben.

Die 16-Jährige wandte sich an Polizisten der Brennpunkt- und Präsenzeinheit, die sich in der Nähe aufhielten, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten brachten den Verdächtigen zur Polizeiwache am Kottbusser Tor, wo eine Atemalkoholkontrolle erfolgte. Diese ergab einen Wert von rund 2,5 Promille, wie es hieß. Der Mann ist wieder auf freiem Fuß.