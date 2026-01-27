Das Universitätsklinikum Magdeburg setzt auf mehr Nähe und bewusste Geburtsmomente auch beim Kaiserschnitt. Die medizinische Sicherheit bleibt dabei unangetastet.

Magdeburg - Für Frauen in Magdeburg soll der Kaiserschnitt künftig sanfter gestaltet werden. Nach Angaben der Universitätsfrauenklinik in Magdeburg hat es erstmals eine sogenannte Kaisergeburt gegeben. Damit sei die Klinik die erste Einrichtung in Magdeburg und in Sachsen-Anhalt, die diese besondere Form des Kaiserschnitts anbiete, hieß es.

Bei der sogenannten sanften Kaisergeburt handelt es sich um eine Form des Kaiserschnitts. Stimmen die medizinischen Voraussetzungen, könne so die Mutter aktiv am Geburtsmoment teilhaben. Durch ein speziell angefertigtes OP-Tuch mit Sichtfenster kann die werdende Mutter die Geburt des Kindes miterleben, erklärt das Universitätsklinikum. Direkt im Anschluss werde das Neugeborene auf die Brust der Mutter gelegt. In der vergangenen Woche wurde eine solche Geburtsform den Angaben zufolge das erste Mal durchgeführt.

Bewusster Start ins Familienleben

„Auch bei einem notwendigen Kaiserschnitt wünschen sich viele Eltern Nähe und einen bewussten Start ins Familienleben“, sagte Atanas Ignatov, Leiter der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin in Magdeburg. Auf diesen Wunsch können nun ohne Kompromisse bei der medizinischen Sicherheit eingegangen werden.

So könne auch die begleitende Person aktiv in den Prozess eingebunden werden. Partner oder Partnerin wird es etwa ermöglicht, die Nabelschnur zu durchtrennen. Nach der ersten Durchführung soll die sanfte Kaisergeburt nun fest in die Geburtshilfe der Universitätsfrauenklinik Magdeburg integriert werden.