Nach den Schneefällen in den vergangenen Tagen bleibt es winterlich. Überfrierender Regen sorgt zudem für glatte Straßen.

Hannover/Bremen - Auch in den kommenden Tagen kann es glatt auf den Straßen in Niedersachsen und Bremen werden. Bei Tiefsttemperaturen von bis zu minus vier Grad ziehen bereits in der Nacht neue Niederschläge auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vom Südwesten Niedersachsens bis nach Hannover und Bremen kann es erneut leicht schneien und vereinzelt auch überfrierenden Regen geben.

Am Mittwoch ist meist der Südwesten Niedersachsens von Schnee betroffen, während es im Nordosten weitestgehend trocken bleibt. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Und auch am Donnerstag bleibt das Schneewetter im südwestlichen Niedersachsen bei Höchsttemperaturen um die Null Grad.