Niedersachsen verzeichnet 2025 einen geringen Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen um 0,1 Prozent. Das ist besser als der Bundesdurchschnitt.

Hannover - Der niedersächsische Arbeitsmarkt hat sich im vergangenen Jahr leicht besser entwickelt als im Bundesdurchschnitt. Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) mitteilte, stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt um 0,1 Prozent auf rund 4.240.000 Personen. Im Vorjahr waren rund 4.237.000 ermittelt worden. Bundesweit bleiben die Erwerbstätigenzahlen 2025 nahezu unverändert.

In den verschiedenen Hauptwirtschaftsbereichen verliefen die Entwicklungen unterschiedlich. Nur bei den öffentlichen und sonstigen Dienstleistungen (inklusive Erziehung, Gesundheits- und Sozialwesen, private Haushalte) war mit 1,7 ein Anstieg zu verzeichnen. Nachdem die Zahl der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei im Vorjahr noch gestiegen war, nahm die Zahl gegenüber 2024 um 2,2 Prozent ab. Im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) war ein Rückgang um 1,8 Prozent zu beobachten, im Baugewerbe betrug die Abnahme 0,7 Prozent.

Dabei stieg die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – die Personen, die Beiträge in Renten- und Krankenversicherung bezahlen – weiter an. Im November waren laut Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen 3.191.600 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt und damit 10.600 mehr als im November 2024.