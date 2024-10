Am Bahnhof Südkreuz wird eine Person von einem ausfahrenden ICE mitgeschleift. Sie stirbt an ihren Verletzungen.

Berlin - Ein junger Mensch ist in Berlin am Bahnhof Südkreuz zwischen den Bahnsteig und einen abfahrenden ICE geraten und gestorben. Die Polizei werte den Vorfall vom Samstagvormittag als Unfall, sagte eine Sprecherin. Das Unfallopfer sei versehentlich in den Zwischenraum geraten, mitgeschleift worden und dann seinen Verletzungen erlegen. Weitere Angaben konnte die Polizeisprecherin nicht machen.