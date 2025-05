Eisenach - Ein 17-jähriger Jugendlicher ist in Eisenach von drei bislang unbekannten männlichen Täter verletzt worden. Die Angreifer schlugen ihn und griffen nach Angaben der Polizei auch das Auto einer Frau an, in dem der Teenager Schutz suchte. Anschließend flüchtete das Trio. Der 17-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Tat ereignete sich am frühen Mittwochabend.

Das Auto, in dem der Jugendliche Schutz suchte, war nach Polizeiangaben zufällig vor Ort. Die 62 Jahre alte Fahrerin stehe unter Schock, ihr Auto sei beschädigt worden. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.