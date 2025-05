Der Magdeburger Dom ist am Sonntag Ort einer besonderen kirchlichen Zeremonie. 21 Männer und Frauen sollen als Pfarrer ordiniert werden. Sie leben und arbeiten in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Ordination in der EKM erfolgt in einem Gottesdienst. (Archivbild)

Magdeburg - Landesbischof Friedrich Kramer will am Sonntag 21 Männer und Frauen im Magdeburger Dom offiziell einsegnen und in den Dienst der Verkündigung der Kirche stellen. Die Ordination berechtige die elf Frauen und zehn Männer aus Sachsen-Anhalt und Thüringen, öffentlich in Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen das Evangelium zu verkündigen und Sakramente zu spenden, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Auch die seelsorgerliche Schweigepflicht und das Beichtgeheimnis gehörten dazu, wie es hieß.

Ihre Ordination erfolgt auf Lebenszeit. Neben Kramer sollen auch Regionalbischöfin Friederike Spengler, Regionalbischof Johann Schneider und Senior Jutta Noetzel ordinieren. Laut EKM sind auch Bischöfe aus der Slowakei und England in den Dom zu Magdeburg geladen. Die Ordinierten arbeiten unter anderem in Wernigerode, Jena, Halle und Erfurt.

Der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, deren Gebiet sich vor allem über Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt, gehörten eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr knapp 573.800 Menschen an, das waren rund 20.800 weniger als 2023.