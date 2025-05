Trillerpfeifen, Fahrradkorso und Kundgebungen: Einige Tausend Menschen beteiligen sich am Tag der Arbeit an Gewerkschaftsaktionen in ganz Brandenburg.

Potsdam /Cottbus - Einige tausend Menschen sind bei den traditionellen Gewerkschaftsdemonstrationen am Tag der Arbeit in mehreren Städten Brandenburgs auf die Straße gegangen. In Potsdam beteiligten sich bei sonnigem Wetter rund 1.500 Menschen am Demonstrationszug, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mitteilte. Viele hatten Gewerkschaftsfahnen und Trillerpfeifen dabei. Zudem kamen bislang 1.000 Menschen im Lustgarten in der Landeshauptstadt zusammen, wie es am Nachmittag hieß.

In Südbrandenburg seien in mehreren Orten rund 1.900 Menschen bei den Gewerkschafts-Kundgebungen und Aktionen dabei gewesen, teilte ein DGB-Sprecher mit. In Cottbus veranstaltete die Gewerkschaft bei viel Sonne eine Fahrraddemo und nannte rund 150 Teilnehmer. Die Gewerkschaften fordern faire Löhne, mehr Tarifbindung der Unternehmen und eine Abkehr von Sparhaushalten.

Die Polizei begleitete die Veranstaltungen. Auch Familien- und Straßenfeste wurden am 1. Mai in Brandenburg organisiert.