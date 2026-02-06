Ein Schneeball trifft ein Auto. Dann eskaliert die Situation für einen 17-Jährigen. Die mutmaßlichen Täter melden sich später selbst bei der Polizei.

Weimar - Eine Schneeballschlacht zwischen Jugendlichen ist in Weimar in einer mutmaßlichen Körperverletzung geendet. Ein 17-Jähriger lieferte sich mit seinen Freunden am Donnerstagabend eine Schneeballschlacht, traf dabei laut Polizei jedoch versehentlich ein Auto. Mehrere Menschen stiegen demnach aus dem Auto aus, um den 17-Jährigen zur Rede zu stellen. Schließlich habe ein 31-jähriger Mann den Jugendlichen zu Boden geschlagen.

Die Männer hätten den 17-Jährigen zudem aufgefordert, in das Auto zu steigen. Dieser weigerte sich und ein weiterer Mann im Alter von 36 Jahren nahm ihm laut Polizei sein Handy ab. Die Gruppe fuhr mit dem Auto davon, wie es hieß.

Die Polizei suchte nach der Gruppe - diese meldete sich jedoch bereits kurze Zeit später selbst bei den Beamten. Nach Polizeiangaben taten sie dies vermutlich, um den Sachverhalt zu klären. Sie wurden identifiziert und gaben das Handy heraus. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Diebstahls.